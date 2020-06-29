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СМИ: шесть спутников связи «Гонец-М» будут выведены на орбиту до конца года 

Говорит Москва 39 минут назад
Шесть спутников «Гонец-М» выведут на орбиту в 2020 году
Фото: Минобороны РФ
Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В феврале генеральный директор компании «Гонец» (оператор спутниковой системы) Павел Черенков рассказал, что запуск трёх «Гонцов-М» планируется в августе-сентябре.
По его словам, в обоих запусках предполагается отправить как российские, так и иностранные малые спутники.
Ранее аппараты «Гонец-М» выводились на орбиту ракетами «Рокот». После двух стартов на ракетах «Союз» с Плесецка запуски спутников переведут на космодром Восточный.
Глобальная низкоорбитальная спутниковая система «Гонец-Д1М» предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удалённых и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. В мае на сайте «Роскосмоса» сообщалось, что группировка системы работает в не полном составе — 11 спутников вместо 12. При этом восемь аппаратов уже выработали гарантированный срок.
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Комментарии
Наука и техника , Армия , Павел Черенков , Роскосмос
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