Шесть спутников «Гонец-М» выведут на орбиту в 2020 году

Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В феврале генеральный директор компании «Гонец» (оператор спутниковой системы) Павел Черенков рассказал, что запуск трёх «Гонцов-М» планируется в августе-сентябре.
По его словам, в обоих запусках предполагается отправить как российские, так и иностранные малые спутники.
Ранее аппараты «Гонец-М» выводились на орбиту ракетами «Рокот». После двух стартов на ракетах «Союз» с Плесецка запуски спутников переведут на космодром Восточный.
Глобальная низкоорбитальная спутниковая система «Гонец-Д1М» предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удалённых и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. В мае на сайте «Роскосмоса» сообщалось, что группировка системы работает в не полном составе — 11 спутников вместо 12. При этом восемь аппаратов уже выработали гарантированный срок.