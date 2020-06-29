Шесть спутников «Гонец-М» выведут на орбиту в 2020 году

Все новости на карте

Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В феврале генеральный директор компании «Гонец» (оператор спутниковой системы) Павел Черенков рассказал, что запуск трёх «Гонцов-М» планируется в августе-сентябре.

По его словам, в обоих запусках предполагается отправить как российские, так и иностранные малые спутники.

Ранее аппараты «Гонец-М» выводились на орбиту ракетами «Рокот». После двух стартов на ракетах «Союз» с Плесецка запуски спутников переведут на космодром Восточный.