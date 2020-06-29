Раскрыто состояние участников испытаний вакцины

У добровольцев, на которых тестируют российскую вакцину от COVID-19, не выявлено негативных последствия для здоровья, сообщает газета "Красная звезда".

"Мы регулярно проводим медицинский осмотр добровольцев первой и второй групп, которые получили вакцину против коронавируса COVID-19. Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено", — рассказал анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев.

По его словам, добровольцам в дальнейшем будут делать общие клинические и биохимические анализы крови, а также проверять на наличие иммунитета к коронавирусу.

Двое участников эксперимента сообщили изданию, что их самочувствие после вакцинации не изменилось.

Первая группа добровольцев получила вакцину 18 июня. Девяти добровольцам был введен один компонент вакцины, еще девяти — второй. Спустя пять дней вакцину поставили еще 20 участникам эксперимента. Эта группа получит препарат в бустерном варианте — через три недели им по показаниям введут второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.

По последним данным университета имени Джона Хопкинса общее число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 10 063 319, 500 108 заболевших умерли.

В России выявили более 634 тысяч случаев заболевания COVID-19. Выздоровели свыше 399 тысяч пациентов.