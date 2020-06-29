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Древние люди почти не ели мяса 

Популярная механика 1 час назад
Древние люди почти не ели мяса
Фото: Популярная механика
Ученые из Польской академии наук, Ягеллонского университета в Кракове и Университета кардинала Стефана Вышинского в Варшаве выяснили, чем питались люди, населявшие южную часть современной Польши в период неолита и бронзового века.
С помощью изотопного анализа ученые исследовали кости людей и животных соответствующего периода, найденные на юго-востоке Польши. Результаты анализа показали, что основным питанием древних людей в этом регионе была растительная пища — она составляла около половины их рациона. Вторая половина состояла, по всей видимости, из молочных продуктов и очень небольшого количества мяса.
Растительная часть диеты включала в себя главным образом ячмень и несколько видов пшеницы в различных пропорциях. Что касается домашних животных, то они, по словам профессора Кшиштофа Шостека, использовались в основном в качестве источника молока и кожи — мясо не было приоритетным продуктом неолитического животноводства. Дополнительным подтверждением этих выводов стало проведенное исследование зубов древних людей — их стертость характерна именно для преимущественно растительной диеты.
Ученым также удалось установить, что такая, практически вегетарианская диета сохранялась у жителей данного региона как минимум на протяжении пяти тысячелетий — при анализе останков разного возраста никаких статистически значимых изменений в рационе за этот длительный период обнаружено не было.
Уникальность проведенного исследования заключается еще и в том, что результаты изотопного анализом были скомбинированы с данными археоботаники.
«До сих пор изотопные исследования, направленные на реконструкцию особенностей питания, не принимали во внимание археоботанический анализ. Это означает, что картина питания древних людей была неполной, некоторые модели даже показывали, что они употребляли в пищу преимущественно мясо, а это на самом деле совсем не так», — говорит профессор Шостек.
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Комментарии
Наука и техника , РАН , Варшава , Краков , Польша
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