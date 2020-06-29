Древние люди почти не ели мяса 

Ученые из Польской академии наук , Ягеллонского университета в Кракове и Университета кардинала Стефана Вышинского в Варшаве выяснили, чем питались люди, населявшие южную часть современной Польши в период неолита и бронзового века.

С помощью изотопного анализа ученые исследовали кости людей и животных соответствующего периода, найденные на юго-востоке Польши. Результаты анализа показали, что основным питанием древних людей в этом регионе была растительная пища — она составляла около половины их рациона. Вторая половина состояла, по всей видимости, из молочных продуктов и очень небольшого количества мяса.

Растительная часть диеты включала в себя главным образом ячмень и несколько видов пшеницы в различных пропорциях. Что касается домашних животных, то они, по словам профессора Кшиштофа Шостека, использовались в основном в качестве источника молока и кожи — мясо не было приоритетным продуктом неолитического животноводства. Дополнительным подтверждением этих выводов стало проведенное исследование зубов древних людей — их стертость характерна именно для преимущественно растительной диеты.

Ученым также удалось установить, что такая, практически вегетарианская диета сохранялась у жителей данного региона как минимум на протяжении пяти тысячелетий — при анализе останков разного возраста никаких статистически значимых изменений в рационе за этот длительный период обнаружено не было.

Уникальность проведенного исследования заключается еще и в том, что результаты изотопного анализом были скомбинированы с данными археоботаники.