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Apple раскрыла будущее iOS 

Lenta.ru и ещё 3 37 минут назад
Apple раскрыла будущее iOS
Фото: Apple
Apple будет улучшать iOS 14 во время бета-тестирования и прислушиваться к пользователям. Об этом старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги (Craig Federighi) рассказал в подкасте IT-блогера Маркеса Браунли (Marques Brownlee). Запись диалога доступна на YouTube-канале Браунли.
Представитель Apple заявил, что инженеры корпорации будут изучать отзывы об ОС в течение всего периода бета-тестирования и вносить изменения с целью улучшения системы. Например, может быть переработана система установки виджетов на домашний экран, также сейчас в компании стоит вопрос о единой анимации запуска Siri на разных платформах.
Федериги подчеркнул, что в компании знают об опасениях пользователей, которые беспокоятся о скором слиянии iOS и macOS: «Мы все привязаны к интерфейсу Mac». Топ-менеджер заметил, что в ближайшее время Apple не планирует объединять две операционные системы, так как слишком большое число пользователей привыкло к дизайну на iOS и macOS, и данная инициатива требует долгого обсуждения. Федериги раскрыл информацию о том, что инженеры в компании сами опасаются идти на такой шаг из-за привычки.
Вице-президент Apple также рассказал, что возможность назначать сторонние приложения в качестве программ по умолчанию будет доступна на iOS и iPadOS. Однако все сервисы будут тщательно проверяться модераторами, чтобы производители программ не могли злоупотребить возможностями операционных систем. Главными особенностями новой ОС топ-менеджер Apple назвал не конкретные функции системы, а удобство и возможность персонализации.
Говоря о первом дне WWDC 2020, Федериги заявил, что в компании оценили формат записанной заранее онлайн-презентации. Однако представитель корпорации отказался подтверждать слух, что новый формат станет традиционными для Apple.
Презентация iOS 14 и прочих продуктов Apple состоялась 22 июня в рамках первого дня WWDC. Новая операционная система для iPhone получила обновленные виджеты, встроенный голосовой переводчик, режим «картинка в картинке», переработанную анимацию вызовов и другие функции. Также на мероприятии Apple анонсировала отказ от процессоров Intel в своих компьютерах и переход к ARM-чипам.
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Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Крейг Федериги , Apple
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