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Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео 

Вадим Дроздов 37 минут назад
В Роскосмосе проанализировали новый корабль Илона Маска CrewDragon и нашли в нем три существенных недостатка. К ним российские специалисты отнесли неудачное расположение спасательного модуля, слишком большую основную кабину корабля и слишком маленькую туалетную каюту.
Спасательный модуль находится по соседству с жилым отсеком, что создает опасность из-за необходимости хранения большого объема топлива по соседству с членами экипажа. Неоправданно большая кабина экипажа добавляет лишний объем и вес кораблю. А слишком маленькая туалетная кабина отделена от основного отсека только ширмой.
30 мая космический корабль CrewDragon компании SpaceX впервые доставил астронавтов на МКС.
Наука и техника , Видео , Роскосмос , SpaceX
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