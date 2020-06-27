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В России разработали проект первого ледокола на газе 

Сделано в России 1 час назад
В России разработали проект первого ледокола на газе
Фото: Сделано в России
Центральное конструкторское бюро "Балтсудопроект" разработало технический проект ледокола, который сможет работать на двух видах топлива — на дизеле и газе. Мощность судна составит 13 МВт.
По данным СМИ, новый транспорт получил проектный номер 23620. Проект ледокола был сделан по заказу Росморпорта.
На сегодняшний день в мире есть только один действующий ледокол на природном газе. Речь идет о судне Polaris финского производства.
Уникальность российского проекта заключается в том, что судно станет первым российским ледоколом с главной энергоустановкой на сжиженном природном газе (СПГ) и первым в мире ледоколом на СПГ с системой динамического позиционирования класса 2 (DYNPOS-2).
Его длина превысит 95 метров, а ширина составит 22,5 метра. Скорость будет достигать 16 узлов. Ледокол рассчитан на команду экипажа из 22 человек.
Новый транспорт будет относиться к ледовому классу Icebreaker7.
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