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Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили 

РИА Новости и ещё 7 43 минуты назад
Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками отложили
Фото: © Flickr / ESA/ S.Corvaja
Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту в очередной раз отложен из-за погодных условий.
Прямая трансляция ведется на YouTube канале компании-оператора космодрома Arianespace.
Первоначальной датой запуска ракеты было 18 июня, однако тогда пуск не состоялся из-за сильного ветра. Затем он был отложен еще раз.
На орбиту должны быть выведены спутники 21 заказчика из 13 стран. Космические аппараты массой до 150 килограммов должны отделиться от ракеты спустя 1 час 44 минуты после ее запуска. Спутники предназначены для выполнения наблюдения за Землей, обеспечения телекоммуникации, проведения научных исследований.
Запуск должен стать первым в рамках программы SSMS (Small Spacecraft Mission Service), которая осуществляется для отправки на орбиту малых спутников.
Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное — при запусках с космодрома Байконур.
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Наука и техника , Армия , Войска , Погода , Технологии , Arianespace
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