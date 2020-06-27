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Астронавт порассуждал о «болтающихся» в открытом космосе туристах 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Астронавт порассуждал о «болтающихся» в космосе туристах
Фото: Reuters
Бывший астронавт НАСА, профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джеффри Хоффман порассуждал о выходе туристов в открытый космос. По его мнению, путешественникам не будут поручать какую-либо важную работу, их просто выпустят наружу и дадут им «поболтаться». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление астронавта.
Хоффман пояснил, что выход в открытый космос не требует большой подготовки, если не нужно тратить время на обучение выполнению полезной работы на внешней поверхности станции. Тем не менее, космическому туристу придется усвоить принципы работы скафандра, знать, что делать, если что-то идет не так с подачей кислорода. Однако, по его словам, туристы в случае сбоя в работе скафандра смогут вернуться на станцию очень быстро.
Ранее в июне сообщалось, что космический турист впервые в истории выйдет в открытый космос в 2023 году. Соглашение об этом подписала ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», входящая в состав «Роскосмоса», и американская компания Space Adventures Inc., занимающаяся развитием космического туризма. В 2023-м на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз МС» отправятся двое туристов.
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Наука и техника , Роскосмос , Space Adventures , NASA , РИА Новости
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