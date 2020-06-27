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Описано тестирование вакцины от коронавируса на добровольцах 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Описано тестирование вакцины от коронавируса
Фото: Reuters
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков описал РИА Новости первый этап тестирования вакцины от коронавируса.
По его словам, на первом этапе в тестировании участвуют абсолютно здоровые военные-добровольцы. Волчков отметил, что, если все волонтеры говорят об отсутствии побочных эффектов, в том числе боли от укола, локального воспаления, повышения температуры, значит, скорее всего, у них не было аденовирусных природных инфекций.
«На первом этапе, когда вакцина проверяется на токсичность и побочные эффекты, нужны абсолютно здоровые люди», — сказал эксперт.
Он отметил, что, если вкалывать такую вакцину людям, которые переболели аденовирусной инфекцией, на основе которой сделана эта вакцина, то можно спровоцировать иммунный ответ, сопровождающийся, в том числе, повышением температуры.
Ранее российские добровольцы рассказали, что после вакцинации от COVID-19 они чувствуют себя хорошо. После введения вакцины не выявлено каких-либо осложнений или побочных реакций. Врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ имени Н. Н. Бурденко Олег Чихляев рассказал, что по результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается.
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Наука и техника , Наука , РИА Новости
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