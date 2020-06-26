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В Linux впервые появилась поддержка российского процессора 

Ferra.ru 4 часа назад
В Linux впервые появилась поддержка российского процессора
Фото: Ferra.ru
Соответствующие изменения будут внесены в стабильный билд версии 5.8.
Как пишут СМИ, компания Baikal Electronics, создавшая российский процессор, стала первым из российских производителей процессоров, включённым в основную ветку ядра Linux.
Изменения в коде уже вошли в состав ядра Linux версии 5.8-rc2 (Release Candidate) от 22 июня 2020 года. Всего было внесено больше 40 изменений.
Стоит сообщить, что процессор Baikal-Т1 изготовлен по 28-нм техпроцессу. Он был разработан с использованием двух процессорных ядер P5600 архитектуры MIPS32 Release 5 от компании Imagination Technologies. Частота ЦП составляет 1,2 ГГц.
Модель выпустили ещё в 2015 году. В этому году стало известно, что «Газпром» намерен использовать на своих объектах модульные компьютеры на процессорах Baikal-T1.
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