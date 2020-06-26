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Развеян миф о передаче коронавируса 

РИА Новости 10 минут назад
Развеян миф о передаче коронавируса
Фото: РИА Новости
Коронавирус не способен передаваться с помощью комаров. К таким выводам пришли ученые из Национального института здравоохранения Италии (ISS), пишет MedicalXpress.
В ходе исследования ученые выяснили, что вирус, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
Кроме того, ученые сослались на отчет Всемирной организации здравоохранению, согласно которому, кровососущие насекомые не могут быть переносчиками коронавируса. Подчеркивается, что речь идет не только об обычных комарах, но и о тигровых — способных распространять вирус Денге и другие болезни.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Всего, по данным ВОЗ, инфекцией заражены почти 9,5 миллиона человек, 484 тысячи из которых скончались.
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Наука и техника , Италия
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