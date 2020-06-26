Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦИК сообщил о хакерской атаке на свой сайт 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 17 минут назад
Хакеры атаковали сайт ЦИК
Фото: РИА Новости
Сайт Центральной избирательной комиссии подвергся DDOS-атаке, сообщили в пресс-службе ЦИК.
«Фиксируем: на сайт ЦИК России идет DDOS-атака», — сообщили в Центризбиркоме, передает РИА «Новости».
Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что получил сообщение о возможной атаке — «240 тысяч запросов в секунду». Он добавил, что у кого-то есть «желание проверить систему на прочность».
1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Обнаружены признаки зарождения на Земле нового континента Обнаружены признаки зарождения на Земле нового континента Космонавт предложил новый термин для выхода туристов за пределы МКС Космонавт предложил новый термин для выхода туристов за пределы МКС В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян
Наука и техника , Николай Булаев , Владимир Путин , Центризбирком России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Раскрыта биография солдата-провокатора на параде
Раскрыта биография солдата-провокатора на параде
Видео
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение