«Роскосмос» займется выживанием 

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Занятие космическим туризмом объясняется необходимостью «Роскосмоса» выживать, рассказал РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка

«Нашей ракетно-космической отрасли приходится выживать, зарабатывать деньги, это нормально, чтобы туристы не ушли к Илону Маску на его [Crew] Dragon и к Boeing на Starliner. Им нужно предлагать уникальные возможности», — сказал специалист.

Также эксперт прокомментировал соглашение между Ракетно-космической корпорации «Энергия» Space Adventures , подразумевающее выход туриста в открытый космос в 2023 году. По его словам, «туристы не будут готовиться так тщательно к выходу в космос. Но в таком случае я бы не назвал это выходом в открытый космос. Это называется вынос туриста в открытый космос».

По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина , полет туриста на Международную космическую станцию (МКС) вместе с выходом в открытый космос стоит около 200 миллионов долларов, а сама МКС уже не интересна ведущим державам и после 2024 года может прекратить работу.

В июне «Энергия» заявила о заключении соглашения со Space Adventures, предполагающего выход туриста в открыты космос.