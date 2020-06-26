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«Роскосмос» займется выживанием 

Lenta.ru 1 час назад
«Роскосмос» займется выживанием
Фото: РИА Новости
Занятие космическим туризмом объясняется необходимостью «Роскосмоса» выживать, рассказал РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.
«Нашей ракетно-космической отрасли приходится выживать, зарабатывать деньги, это нормально, чтобы туристы не ушли к Илону Маску на его [Crew] Dragon и к Boeing на Starliner. Им нужно предлагать уникальные возможности», — сказал специалист.
Также эксперт прокомментировал соглашение между Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Space Adventures, подразумевающее выход туриста в открытый космос в 2023 году. По его словам, «туристы не будут готовиться так тщательно к выходу в космос. Но в таком случае я бы не назвал это выходом в открытый космос. Это называется вынос туриста в открытый космос».
По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, полет туриста на Международную космическую станцию (МКС) вместе с выходом в открытый космос стоит около 200 миллионов долларов, а сама МКС уже не интересна ведущим державам и после 2024 года может прекратить работу.
В июне «Энергия» заявила о заключении соглашения со Space Adventures, предполагающего выход туриста в открыты космос.
Согласно открытым источникам, российская пилотируемая космонавтика существовала за счет доставки астронавтов на МКС, в чем Россия с июля 2011 года по май 2020 года занимала монопольное положение. Ежегодно «Роскосмос» за подобные услуги получал от НАСА по около 400 миллионов долларов. Между тем, возможностей для космического туризма у США больше, чем у России, поскольку первая располагает двумя многоразовыми пилотируемыми космическими кораблями против одного одноразового «Союз МС» у второй.
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Комментарии
Наука и техника , Андрей Ионин , Геннадий Падалка , Boeing , Роскосмос , РКК Энергия , Space Adventures , NASA , РИА Новости
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