Skype для рабочего стола уходит в историю 

Microsoft сообщила, что объединяет Skype для Windows 10 и Skype для рабочего стола в одну систему. Это позволит компании не распыляться на разработку разных версий и ускорить обновления.

Начиная с июня 2020 года, Skype для Windows 10 и Skype для рабочего стола становятся единым целым, поэтому мы сможем обеспечить единообразную разработку. Это позволяет нам предоставлять новейшие обновления и улучшения независимо от того, из какого источника установлено приложение — Поддержка Skype.

Новое приложение будет называться Skype для Windows 10. На данный момент в нём добавлен ряд улучшений, которые касаются как работы, так и отображения. Из любопытных возможностей отметим функцию обмена файлами прямо из Проводника, видеочаты до девяти человек, изменение фона и так далее.

При этом из приложения убрали обмен сообщениями в чате с помощью кнопки «Поделиться», а также синхронизацию списка контактов с Outlook. Возможно, в будущем их вернут.