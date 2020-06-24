Концентрация углекислого газа установила новый рекорд

В период карантина, вызванного пандемией коронавируса, в сети ходило множество разговоров о том, что планета столкнулась с внезапным снижением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На этой почве многие заговорили об очищении Земли от многолетнего воздействия человека на планету.

К сожалению, все оказалось не так радужно — согласно данным экспертов, концентрация углекислого газа в атмосфере установила новый рекорд.

Так, если верить свежему докладу, опубликованному погодной обсерваторией на Мауна-Лоа, в мае 2020 года уровень углекислого газа в атмосфере Земли достиг сезонного пика в 417,1 ppm. Специалисты отметили, что данный показатель является самым высоким месячным показателем из когда-либо зарегистрированных за всю историю наблюдений.