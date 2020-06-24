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Концентрация углекислого газа в атмосфере установила новый рекорд 

Ferra.ru и ещё 1 2 часа назад
Концентрация углекислого газа установила новый рекорд
Фото: Ferra.ru
В период карантина, вызванного пандемией коронавируса, в сети ходило множество разговоров о том, что планета столкнулась с внезапным снижением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На этой почве многие заговорили об очищении Земли от многолетнего воздействия человека на планету.
К сожалению, все оказалось не так радужно — согласно данным экспертов, концентрация углекислого газа в атмосфере установила новый рекорд.
Так, если верить свежему докладу, опубликованному погодной обсерваторией на Мауна-Лоа, в мае 2020 года уровень углекислого газа в атмосфере Земли достиг сезонного пика в 417,1 ppm. Специалисты отметили, что данный показатель является самым высоким месячным показателем из когда-либо зарегистрированных за всю историю наблюдений.
”Пока мы продолжаем излучать уровень загрязнения, он продолжает увеличиваться. Пандемия замедлила выбросы, но не настолько, чтобы они сказались на общих цифрах в Мауна-Лоа”, — прокомментировал доклад Геохимик Ральф Килинг.
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