Microsoft выпустила антивирус для смартфонов 

Стало известно, что компания Microsoft выпустила антивирус Defender для смартфонов. Так, его предварительная версия уже может быть запущена на телефонов под управлением Android.

Ключевой задачей нового антивируса является защита от фишинга. Так, пользователи, с помощью Defender, могут ограничить непреднамеренную утечку паролей, информации о банковской карте и прочих персональных данных. Сообщается, что приложение способно автоматически уведомлять пользователей о получении письма от подозрительного отправителя либо об открытии «ненадежного» сайта.

Судя по всему, таким образом компания Microsoft готовится к скорому запуску своего первого Android-смартфона с двумя дисплеями Surface Duo. Напомним, что согласно последним данным, выход новинки, анонс которой прошел еще в конце 2019 года, должен состояться уже в следующем месяце.