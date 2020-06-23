Растения оказались способны поглощать пластик 

Исследователи обнаружили, что растения могут впитывать мельчайшие кусочки пластика через корни. Казалось бы, это обещает некоторое очищение планеты, но нет — могут измениться сами растения, а значит и продукты питания, которые мы выращиваем.

Группа исследователей изучила способность растений поглощать пластик в лабораторных условиях. В качестве подопытного выступал сорняк Arabidopsis thaliana или просто резуховидка Таля. В корни ему подсыпали измельченный пластик, размер песчинок которого составлял менее 100 нанометров. Для сравнения, лист обычной писчей бумаги имеет толщину около 100 000 нанометров. То есть речь идет об очень маленьких гранулах. В ходе эксперимента ученые определили, насколько глубоко в растения проникает пластик, а также оценили его влияние на биологию и генетику сорняка.

«Авторы приняли во внимание концентрацию микропластиков, измеренных в почвах, — написала доцент кафедры фармакологии и токсикологии в Rutgers Фиби Стэплтон, которая изучала нанопластики, но не в рамках данного исследования, в электронном письме изданию Earther. — Следовательно, эти дозы не просто предназначены для лабораторных исследований, но представляют собой концентрации, обнаруженные в окружающей среде».

Наночастицы смогли проникнуть сквозь ткани корней и заблокировали ток воды. Авторы исследования также обнаружили, что нанопластики препятствуют правильному росту растений и наносят вред саженцам.

Что еще хуже, ученые полагают, что пластик изменил генетический состав растений: зафиксированная последовательность РНК не предполагает противостояние различным болезням. Однако эта часть эксперимента требует дальнейшего анализа, и ученые над ним уже работают, чтобы узнать больше о генетических воздействиях.

Кстати, нередко посевы закрываются пластиковыми пленками, которые защищают их от непогоды. Но, возможно, это приносит больше вреда, чем пользы. Более того, микроскопические частицы пластика могут переноситься на большие расстояния.