Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Растения оказались способны поглощать пластик 

Популярная механика 13 минут назад
Растения оказались способны поглощать пластик
Фото: Ricardo Gomez Angel / Unsplash
Исследователи обнаружили, что растения могут впитывать мельчайшие кусочки пластика через корни. Казалось бы, это обещает некоторое очищение планеты, но нет — могут измениться сами растения, а значит и продукты питания, которые мы выращиваем.
Группа исследователей изучила способность растений поглощать пластик в лабораторных условиях. В качестве подопытного выступал сорняк Arabidopsis thaliana или просто резуховидка Таля. В корни ему подсыпали измельченный пластик, размер песчинок которого составлял менее 100 нанометров. Для сравнения, лист обычной писчей бумаги имеет толщину около 100 000 нанометров. То есть речь идет об очень маленьких гранулах. В ходе эксперимента ученые определили, насколько глубоко в растения проникает пластик, а также оценили его влияние на биологию и генетику сорняка.
«Авторы приняли во внимание концентрацию микропластиков, измеренных в почвах, — написала доцент кафедры фармакологии и токсикологии в Rutgers Фиби Стэплтон, которая изучала нанопластики, но не в рамках данного исследования, в электронном письме изданию Earther. — Следовательно, эти дозы не просто предназначены для лабораторных исследований, но представляют собой концентрации, обнаруженные в окружающей среде».
Наночастицы смогли проникнуть сквозь ткани корней и заблокировали ток воды. Авторы исследования также обнаружили, что нанопластики препятствуют правильному росту растений и наносят вред саженцам.
Что еще хуже, ученые полагают, что пластик изменил генетический состав растений: зафиксированная последовательность РНК не предполагает противостояние различным болезням. Однако эта часть эксперимента требует дальнейшего анализа, и ученые над ним уже работают, чтобы узнать больше о генетических воздействиях.
Кстати, нередко посевы закрываются пластиковыми пленками, которые защищают их от непогоды. Но, возможно, это приносит больше вреда, чем пользы. Более того, микроскопические частицы пластика могут переноситься на большие расстояния.
«Растения составляют основу многих пищевых цепочек, — говорит профессор экологических наук и инженерии Сянь-Чжэн Юань из Университета Шаньдун в Цзинане (Китай). — Следовательно, накопление нанопластиков в растениях может иметь последствия для других трофических уровней — это потенциальная опасность для производства, качества и безопасности пищевых продуктов».
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
Популярная механика: последние новости
Откуда на Марсе взялись человеческие кости Откуда на Марсе взялись человеческие кости Робонос смог «вынюхать» спелость персиков Робонос смог «вынюхать» спелость персиков «Роскосмос» выступил против гонки вооружений «Роскосмос» выступил против гонки вооружений
Комментарии
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Видео
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
01:06
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
00:45
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
Адвокат раскритиковал спасавших жертву ДТП с Ефремовым
01:21
Адвокат раскритиковал спасавших жертву ДТП с Ефремовым
Происшествия Шоу-бизнес
Адвокат опроверг слухи об алкоголизме Ефремова
00:58
Адвокат опроверг слухи об алкоголизме Ефремова
Шоу-бизнес Происшествия
Участие Захаровых в ток-шоу объяснили
02:59
Участие Захаровых в ток-шоу объяснили
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение