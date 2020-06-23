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Артефакты древней цивилизации найдены на берегу реки Иордан 

Российская Газета 1 час назад
Древние артефакты найдены на берегу реки Иордан
Фото: Prof. Gonen Sharon of Tel-Hai College in the Galilee
В Израиле археологи при проведении раскопок на севере страны обнаружили великолепно изготовленные рыболовные крючки, которые, вероятно, использовались для ловли рыбы еще 20 тысяч лет назад.
Как сообщает Haaretz, находка была сделана на берегу реки Иордан в Дурейджате. В доисторические времена здесь находилось озеро под названием Хула. Археологи раскопали артефакты, которые, предположительно, использовались исключительно для ловли рыбы на протяжении 10 тысяч лет.
По оценкам специалистов, в этом месте не было поселения. Но сюда приходили рыбаки. Возраст самых древних сооружений для ловли рыбы, найденных здесь, составляет около 20 тысяч лет. Вероятно, они были заброшены около 10 тысяч лет назад.
Эту стоянку ученые называют уникальной. Похоже, что люди приходили сюда практически на промысел. Для этого здесь имелось все необходимое. Например, была обнаружена базальтовая плита, которая могла использоваться при изготовлении сетей и инструментов в качестве рабочей поверхности.
Археологи обнаружили большое количество камней с просверленными в них желобками. Это могли быть грузила для сетей. Возможно, для изготовления сетей и ловушек использовались водяные растения. Также было найдено немало камней, в том числе два куска базальта, которые были обработаны и вырезаны в форме восьмерки. Более мелкие использовались для крепления сетей, а более крупные — в качестве тяжелого груза, который опускался на дно и удерживал сеть на месте.
Здесь же было найдено более двух десятков искусно изготовленных из кости рыболовных крючков. Ученые отмечают их очень высокое качество и говорят, что использовать такой крючок счел бы за честь и современный рыбак. Все крючки относятся к натуфианскому периоду — эта культура процветала в данном регионе в период от 15 до 11,5 тысячи лет назад.
Большое количество рыбьих костей указывает на то, что люди проводили здесь некоторое время. Вероятно, они питались рыбой, а также заготавливали ее впрок. Уровень воды в доисторическом озере не был постоянным. Он мог то подниматься, то падать, из-за чего прибрежная полоса могла быть илистой. Видимо, поэтому люди и не строили здесь жилища.
Авторы работы пишут, что Израиль и Левант буквально усеяны стоянками времен эпипалеолита — переходного времени между ледниковым периодом и появлением земледелия в неолите. Большинство эпипалеолитических стоянок содержат следы постоянного проживания человека и постоянного же занятия.
Но редко когда удается задокументировать такой длительный период использования нежилых сооружений, как в данном случае. Ученые считают, что люди занимались здесь не только ловлей рыбы. Их добычей становились также моллюски, крабы, черепахи и амфибии.
Полностью исследование опубликовано в журнале PaleoAnthropology.
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Наука и техника , Наука , Израиль
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