Россия увидела всю Вселенную 

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Российский космический телескоп «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба, сообщают «Вести.ру».

«Мы видим Млечный путь и всю нашу Вселенную в рентгеновских лучах. Это очень трудно, потому что рентгеновские лучи не отражаются от зеркала. И у нас в этом инструменте, который наблюдал, стоит колоссальное количество параболоидов и гиперболоидов, где рассеивание происходит под малыми углами. Но в сумме набирается большая площадь, и мы можем строить изображение, очень хорошее», — сказал научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев.

Отмечается, что в ближайшее время телескоп начнет свой второй обзор.

Пуск российско-германской обсерватории «Спектр-РГ» состоялся в июле 2019 года с космодрома Байконур при помощи ракеты «Протон-М» и разгонного блока ДМ-03. Космический аппарат занял окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце — Земля. Обсерватория считается крупнейшим действующим космическим телескопом на околоземной орбите.