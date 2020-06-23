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«Росатом» подсчитал, что «Морской старт» не окупится без господдержки 

РИА Новости 41 минуту назад
Проект "Морской старт" без государственной поддержки не выйдет на самоокупаемость даже при оптимистичном сценарии — высоком спросе на пусковые услуги, говорится в материалах экспертов "Росатома", составленных по предоставленным "Роскосмосом" данным, с которыми ознакомились РИА Новости.
Ранее сообщалось о возможной покупке комплекса госкорпорацией "Росатом".
Департамент управления инвестиционной деятельностью и управление поддержки новых бизнесов госкорпорации "Росатом", рассматривая перспективы покупки комплекса, составили пять сценариев возобновления работы комплекса. Три из них не предусматривают господдержки: "пессимистичный" вариант подразумевает один пуск с "Морского старта" в два года, "базовый" — один пуск в год, "оптимистичный" — шесть стартов в год.
Все три варианта убыточны для госкорпорации. "Проект не окупается", — подписано под этими сценариями.
Выход на окупаемость возможен только в двух сценариях, которые предусматривают разный уровень господдержки — 11,8 миллиарда рублей (или 13% от необходимых инвестиций для возобновление работы комплекса) и 72 миллиарда рублей (или 79% необходимых инвестиций).
Ранее стало известно, что "Росатом" оценивает затраты на восстановление работоспособности комплекса в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года, или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции. Стоимость покупки самого комплекса оценивается в 11 миллиардов рублей.
Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".
В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил в интервью газете "Коммерсант", что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.
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Наука и техника , Видео , консорциум "Морской старт" , АК S7 , Роскосмос , Госдеп США , РКК Энергия , Росатом , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ"
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