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Эксперт оценил риск заразиться коронавирусом в водоеме 

ТК «Звезда» и ещё 1 10 минут назад
Раскрыт риск заразиться коронавирусом в водоеме
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В открытых водоемах есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной.
Открытые водоемы подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, губительных для COVID-19. Поэтому, находясь в воде, человек не может заразиться коронавирусом. Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Специалист напомнил, что в основном COVID-19 передается воздушно-капельным путем.
«Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной», — цитирует Лебедева ТАСС.
Эксперт также предупредил об опасности заражения в некоторых водоемах вирусным гепатитом А, паразитарными заболеваниями, глистными инвазиями. Поэтому, обратил внимание Лебедев, очень важно уточнить список с пригодными для купания водоемами в территориальных органах Роспотребнадзора.
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Комментарии
Наука и техника , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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