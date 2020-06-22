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Россия разрабатывает миссию по высадке на Луну 

Газета.Ru и ещё 3 53 минуты назад
Россия разрабатывает миссию по высадке на Луну
Фото: NASA
Россия начала работу над разработкой первой в истории высадки российских космонавтов на Луну, заявил главный конструктор по разработке космического корабля "Орел" Игорь Хамиц в интервью РИА "Новости".
Для высадки, запланированной на 2030 год, планируется использовать связку корабля "Орел" и взлетно-посадочного модуля на орбите искусственного спутника Луны, отметил Хамиц. Он добавил, что в настоящее время проводятся исследования по разработке модуля и всей миссии в целом.
Корабль "Орел" (ранее назывался "Федерация") разрабатывается с 2009 года. Создаваемый в настоящее время корабль "Орел" Роскосмос намерен использовать в лунной программе. Первый его старт намечен на 2023 год.
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Наука и техника , Армия , Войска , Оружие , Технологии , Роскосмос , РИА Новости
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