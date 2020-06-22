Россия разрабатывает миссию по высадке на Луну 

Россия начала работу над разработкой первой в истории высадки российских космонавтов на Луну, заявил главный конструктор по разработке космического корабля "Орел" Игорь Хамиц в интервью РИА "Новости".

Для высадки, запланированной на 2030 год, планируется использовать связку корабля "Орел" и взлетно-посадочного модуля на орбите искусственного спутника Луны, отметил Хамиц. Он добавил, что в настоящее время проводятся исследования по разработке модуля и всей миссии в целом.