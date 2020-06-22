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Разработчик раскрыл способности нового российской корабля «Орел» 

РИА Новости 32 минуты назад
Раскрыты способности нового российского корабля «Орел»
Фото: РИА Новости
Новый российский космический корабль "Орел" в случае аварии при запуске сможет приземлиться в океане, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц.
Он отметил, что после такой нештатной посадки космонавты смогут в безопасности ждать спасателей внутри до двух суток.
"Возвращаемый аппарат имеет положительную плавучесть. В случае посадки на воду экипаж должен дождаться команду поиска и спасения, для чего средства связи и бортовой комплекс возвращаемого аппарата позволят обеспечить радиосвязь в течение 48 часов", — рассказал Хамиц.
В то же время разработчик сообщил, что пока непонятно, кто и каким образом будет в этой ситуации спасать космонавтов, а работы по созданию такого комплекса завершатся в 2021 году.
Трасса выведения на орбиту при пуске корабля с космодрома Восточный простирается над Тихим океаном.
Первый полет "Орла", по предварительной информации, состоится в 2023 году на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году — пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.
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Наука и техника , РИА Новости
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