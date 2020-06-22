Компьютеры научили отличать живой голос от подделки 

Интернет-издание ZDNet опубликовало свежий материал, в котором говорится о достаточно интересной разработке экспертов из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, Samsung и университета Сонгюнгван — они смогли научить компьютеры отличать живой голос от подделки.

К слову, совместная австралийско-корейская разработка под названием Void представляет из себя крайне эффективный проект, способный опознать настоящий живой голос крайне с максимальной точностью. Что интересно, работает вся эта система не на технологии машинного обучения и «тренировку» на огромной базе данных, как это происходит обычно в подобных случаях, а на анализе непосредственно спектрограммы.

Вот так выглядит звуковая спектограмма:

ZDNet

По итогу, экспертам удалось добиться достаточно удивительных показателей точности в рамках собственной технологии — разработка ученых научилась распознавать живой голос в 99% для той подборки аудиозаписей, которую группа разработчиков исследовала, и в 94% на случайной выборке.