Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Компьютеры научили отличать живой голос от подделки 

Ferra.ru 1 час назад
Компьютеры научили отличать живой голос от подделки
Фото: Ferra.ru
Интернет-издание ZDNet опубликовало свежий материал, в котором говорится о достаточно интересной разработке экспертов из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, Samsung и университета Сонгюнгван — они смогли научить компьютеры отличать живой голос от подделки.
К слову, совместная австралийско-корейская разработка под названием Void представляет из себя крайне эффективный проект, способный опознать настоящий живой голос крайне с максимальной точностью. Что интересно, работает вся эта система не на технологии машинного обучения и «тренировку» на огромной базе данных, как это происходит обычно в подобных случаях, а на анализе непосредственно спектрограммы.
Вот так выглядит звуковая спектограмма:
ZDNet
По итогу, экспертам удалось добиться достаточно удивительных показателей точности в рамках собственной технологии — разработка ученых научилась распознавать живой голос в 99% для той подборки аудиозаписей, которую группа разработчиков исследовала, и в 94% на случайной выборке.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Ferra.ru: последние новости
В России зафиксировали повышенный спрос на смартфоны В России зафиксировали повышенный спрос на смартфоны Космонавт назвал преимущество сна в невесомости Космонавт назвал преимущество сна в невесомости Российские власти объяснили разблокировку Telegram невозможностью его блокировки Российские власти объяснили разблокировку Telegram невозможностью его блокировки
Комментарии
Наука и техника , Австралия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Видео
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
00:28
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
В мире Политика
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
02:42
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Происшествия
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
00:37
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
Общество
Найдены предсмертные записки Насти Тропицель
02:52
Найдены предсмертные записки Насти Тропицель
Происшествия
Стала известна судьба издевавшихся над голубем школьниц
00:26
Стала известна судьба издевавшихся над голубем школьниц
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение