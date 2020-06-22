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Apple представила iOS 14 

Lenta.ru и ещё 12 1 час назад
Apple представила iOS 14
Фото: Reuters
Компания Apple анонсировала на WWDC 2020 выход очередной версии операционной системы для iPhone. Запись онлайн-трансляции мероприятия доступна на YouTube-канале компании.
Продемонстрированная iOS 14 получила обновленные виджеты, которые теперь можно разместить прямо на одном из рабочих столов iPhone. Виджеты можно настроить и выбрать конкретное место их расположения. Кроме того, компания анонсировала функцию App Library, в рамках которой приложения автоматически организуются в соответствие с разделами.
Также в ходе мероприятия были представлены новые ОС для iPad, компьютеров Mac, Apple Watch и Apple TV. Стабильные версии iPadOS 14, macOS 10.16, watchOS 7 и tvOS 14 будут доступны осенью.
На прошлогодней WWDC Apple представила iOS 13 с темной темой оформления, а также выделила отдельную ОС для планшетов в iPadOS. Кроме того, компания показала обновленный Mac Pro, несколько новых функций для Apple Watch и «похоронила» iTunes для компьютеров Mac.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple
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