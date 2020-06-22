NASA готовится к новой миссии к спутнику Нептуна 

В ближайшие пять лет NASA может отправить космический аппарат к странному спутнику Нептуна — Тритону, чтобы узнать больше об этом загадочном теле.

Тритон — крайне необычный спутник. Астрономы смогли близко наблюдать его лишь однажды, когда космический аппарат пролетел мимо Нептуна 30 лет назад. Тогда, в 1989 году, Вояджер-2 смог сделать загадочные снимки спутника. На фотографиях ученые заметили огромные ледяные шлейфы, поднимающиеся с поверхности, которые были похожи на гейзеры. Однако понять их природу исследователи не смогли. Также данные о Тритоне показали, что на этом далеком спутнике все еще может быть какая-то активность. Учитывая, что луна Нептуна находится очень далеко от Солнца, ученые хотят понять, как это возможно.

«Тритон всегда был одним из самых захватывающих и интригующих тел в Солнечной системе. Я всегда восхищалась изображениями Вояджер-2, а кадры [Тритона] дразнят своей причудливостью, которую никто не понимает», — говорит Луиз Проктер, главный исследователь будущей миссии.

Но снимки тридцатилетней давности неединственные странности Тритона. Орбита спутника тоже полна сюрпризов. Во-первых, Тритон считается единственным крупным спутником в ретроградным движением. Он движется по орбите в направлении, обратном вращению Нептуна, под сильным наклоном к плоскостям эклиптики и экватора планеты. Эти особенности движения наводят ученых на мысль, что Тритон возник в поясе Койпера как отдельное небесное тело, а позднее Нептун его просто «захватил». Также, ученые отмечают, что форма орбиты спутника является почти идеальной окружностью.

С таким «набором» особенностей неудивительно, что астрономы хотят изучить Тритон более детально. «Как мы сказали NASA в нашем описании миссии, Тритон — это не просто ключ к загадкам Солнечной системы, — это целая „связка ключей“. Новая миссия поможет лучше узнать особенности объекта, который захвачен поясом Койпера, у которого есть потенциальный водный мир с активными плюмами, энергичная ионосфера и молодая, уникальная поверхность», — комментируют авторы новой работы.