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Археологи нашли «сакральную ограду» поселения эпохи неолита 

Российская Газета и ещё 2 2 часа назад
Найдена «сакральная ограда» поселения эпохи неолита
Фото: РИА Новости
Британские археологи обнаружили в нескольких километрах от Стоунхенджа два десятка загадочных ям, передает BBC.
По мнению специалистов, это не что иное как сакральная ограда неолитического поселения Даррингтон-Уоллс. Историков удивили внушительные размеры каждой шахты — более 10 метров в ширину и 5 метров в глубину. При этом диаметр круга, образованного гигантскими ямами, составляет 2 километра.
Ученые предполагают, что памятник, возраст которого превышает 4500 лет, был связан с непонятными религиозными практиками. Не исключено, что столь сложное инженерное сооружение было призвано защитить местных жителей от злых духов.
Сообщается, что открытие удалось сделать с помощью радиолокационного зонда.
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