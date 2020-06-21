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Астронавт сфотографировал с борта МКС тень от затмения на Земле 

РИА Новости и ещё 5 12 часов назад
Тень от солнечного затмения показали с МКС
Фото: РИА Новости
Американский астронавт Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения.
Как ранее сообщил Московский планетарий, кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает Солнце, могли наблюдать в воскресенье в Центральноафриканской Республике, Конго и Эфиопии, к югу от Пакистана и Северной Индии, и в Китае. С территории России можно было видеть только частное затмение, когда Луна закрывает Солнце не полностью.
"Очень крутой вид на кольцевое солнечное затмение, которое проходило по правому борту (станции), когда мы пролетали над Китаем этим утром", — написал Кэссиди на своей странице в Twitter.
Он опубликовал четыре снимка, на которых видна тень на земной поверхности от солнечного затмения.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Наука и техника , Солнечное затмение , Анатолий Иванишин , Кристофер Кэссиди , ЦАР
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