Тень от солнечного затмения показали с МКС

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Американский астронавт Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения.

Super cool view of the Annular Solar Eclipse which passed by our starboard side as we flew over China this morning. A pretty neat way to wake up on Father's Day morning! Hoping all of the dads in the world have a wonderful day! #Eclipse #FathersDay #HappyFathersDay2020 pic.twitter.com/vJx5yOFAcb— Chris Cassidy (@Astro_SEAL) June 21, 2020 Как ранее сообщил Московский планетарий, кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает Солнце, могли наблюдать в воскресенье в Центральноафриканской Республике , Конго и Эфиопии, к югу от Пакистана и Северной Индии, и в Китае. С территории России можно было видеть только частное затмение, когда Луна закрывает Солнце не полностью.

"Очень крутой вид на кольцевое солнечное затмение, которое проходило по правому борту (станции), когда мы пролетали над Китаем этим утром", — написал Кэссиди на своей странице в Twitter.

Он опубликовал четыре снимка, на которых видна тень на земной поверхности от солнечного затмения.