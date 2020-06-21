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Ученые обнаружили самое большое яйцо эпохи динозавров 

ИА Regnum 1 час назад
Ученые обнаружили самое большое яйцо эпохи динозавров
Фото: depositphotos.com
Чилийские ученые обнаружили на острове Сеймур к северо-востоку от Антарктического полуострова Антарктиды крупное яйцо доисторических морских пресмыкающихся, которые обитали на Земле примерно 66 млн лет назад. Об этом сообщил на пресс-конференции палеонтолог из Национального музея естественной истории Чили Давид Рубилар, участвовавший в археологических раскопках.
Археологическая находка была найдена еще в 2011 году, однако ученые не располагали точными данными о происхождении окаменелости. Исследования заняли около восьми лет, после которых они точно установили, что найденный ими объект является яйцом древней рептилии, предположительно, принадлежащий вымершему роду морских пресмыкающихся из семейства мозазавров, которые обитали на земле 66−82 млн лет назад.
«Благодаря этой находке мы сможем понять немного больше о том, как размножались большие морские рептилии времен мезозоя или динозавры», ― отметил исследователь.
Отмечается, что яйцо, массой 6,5 кг и длиной около 30 см, могла снести самка, длина которой составляла от 7 до 17 м. Оно является самым крупным яйцом времен динозавров и вторым по размеру за все исторические периоды, которое превосходит только яйцо птицы из семейства эпиорнисовых, обитавших на Мадагаскаре до середины XVII века.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее археологи обнаружили в провинции Чжэцзян на востоке Китая комплекс неолитических мастерских возрастом от 4500 до 4800 лет.
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Наука и техника , Наука
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