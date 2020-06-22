В России зафиксировали повышенный спрос на смартфоны 

Аналитическое агентство GfK зафиксировало в России повышенный спрос на смартфоны, даже несмотря на предшествующую пандемию коронавируса.

Так, внимание на достаточно интересную статистику обратили в издании Коммерсант — практически сразу же после открытия розничных магазинов по продаже техники, продажи непосредственно смартфонов всего лишь за неделю выросли на 31% в штуках и на 33% в денежном показателе в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

К слову, самый наибольший интерес у покупателей вызывали смартфоны в ценовом сегменте «до 10 тыс. рублей» — их продажи подскочили сразу на 48%. Также стоит отметить, что среди россиян все большей популярностью пользуются смартфоны, произведенные в Китае — среди всех телефонов, ввезенных в Россию в первом квартале текущего года и которые при этом стоят больше 2 тыс. рублей, доля китайских девайсов выросла с 42 до 54%.