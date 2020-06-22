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Космонавт назвал преимущество сна в невесомости 

Ferra.ru и ещё 1 3 часа назад
Космонавт назвал преимущество сна в невесомости
Фото: Ferra.ru
Российский космонавт Иван Вагнер на своей официальной странице в социальной сети Twitter опубликовал пост, в котором назвал преимущество сна в невесомости.
Также российский космонавт поделился с подписчиками, как именно спят космонавты, а также на что похоже сон в каюте.
”У нас есть спальный мешок, который мы привязываем к стене в каюте, и спим в нём. Внутри находятся стропы, к которым пристёгиваем себя, а также есть отверстия для рук, клапан для вентиляции ног и капюшон”, — рассказал космонавт.
Вагнер сравнил сон в каюте с отдыхом на природе в одноместной палатке, однако вместо пения птиц можно услышать лишь шум вентиляторов. По словам космонавта, преимуществом сна в невесомости является то, что именно так не отлеживаются бока и другие части тела.
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