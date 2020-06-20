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Google создала камеру для съёмки объёмных роликов 

News.ru и ещё 1 4 часа назад
Google создала камеру для съёмки объёмных роликов
Фото: augmentedperception.github.io
Исследователи из Google создали алгоритмы и камеру для съёмки объёмных роликов. Камера состоит из прозрачной полимерной полусферы, внутри которой закреплены 46 отдельных небольших экшн-камер с разрешением 4K, все они соединены между собой и снимают синхронизированное видео.
Как пишут разработчики, специальные алгоритмы преобразуют видео в массив полусферических слоев, каждый из которых содержит данные о цвете, прозрачности и глубине. Каждое видео разбивается на 160 слоёв с разрешением 1800 на 1350 пикселей, затем алгоритм объединяет каждые восемь слоев, и в каждом из них создаёт полигональную сетку, а изображение накладывается на неё в качестве текстуры.
В результате разработанная камера позволяет пользователю двигать головой и видеть ролик с любого ракурса и направления, находящихся внутри 70-сантиметровой полусферы. Полученные видеозаписи были протестированы на сжатие. В зависимости от снимаемой сцены битрейт видеопотока составил примерно 150-300 мегабит в секунду, что делает возможным использовать этот алгоритм для стриминга реалистичного объёмного видео пользователям VR-шлемов в гигабитном интернете.
Разработчики опубликовали на своей странице несколько примеров видео и статичных кадров, в которых ракурс можно менять, двигая курсором.
Ранее NEWS.ru писал, что команда Google Chrome начнёт избавляться от понятий, намекающих на расизм. Разработчики уберут из браузера такие термины, как «чёрный список» (blacklist) и «белый список» (whitelist). На фоне недавних протестов против расизма в США после смерти Джорджа Флойда Google изменила код Chrome и заменила вышеупомянутые слова на более инклюзивные термины список блокировок (blocklist) и список разрешений (allowlist). В общей сложности разработчики заменят более 2000 ссылок на термин «чёрный список» после того, как обновлённый код будет рассмотрен и принят.
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Наука и техника , Google
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