Развеян миф об аллергии на тополиный пух

По мнению специалиста, аллергикам необходимо пользоваться стандартными медицинскими средствами.

Главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура рассказал, что тополиный пух не вызывает аллергии. Однако он является переносчиком пыльцы других растений.

«Тополиный пух — это не пыльца. Раз это не пыльца, то тополиный пух сам непосредственно не вызывает аллергических реакций», — объяснил специалист радиостанции «Говорит Москва».

Врач подчеркнул, что в нем может накапливаться пыльца других растений. По его мнению, от тополиного пуха нет никаких серьезных рисков, и призвал склонных к аллергии людей пользоваться стандартными медицинскими средствами.

Ранее сообщалось, что неприятные последствия воздействия тополиного пуха можно сократить, временно отказавшись от использования туши и тонального крема и надевая на улице солнечные или декоративные очки. Такие рекомендации дали профессиональные врачи.