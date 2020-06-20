Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученый развеял миф об аллергии на тополиный пух 

ТК «Звезда» и ещё 3 2 часа назад
Развеян миф об аллергии на тополиный пух
Фото: globallookpress.com
По мнению специалиста, аллергикам необходимо пользоваться стандартными медицинскими средствами.
Главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура рассказал, что тополиный пух не вызывает аллергии. Однако он является переносчиком пыльцы других растений.
«Тополиный пух — это не пыльца. Раз это не пыльца, то тополиный пух сам непосредственно не вызывает аллергических реакций», — объяснил специалист радиостанции «Говорит Москва».
Врач подчеркнул, что в нем может накапливаться пыльца других растений. По его мнению, от тополиного пуха нет никаких серьезных рисков, и призвал склонных к аллергии людей пользоваться стандартными медицинскими средствами.
Ранее сообщалось, что неприятные последствия воздействия тополиного пуха можно сократить, временно отказавшись от использования туши и тонального крема и надевая на улице солнечные или декоративные очки. Такие рекомендации дали профессиональные врачи.
Видео дня. Москву затопило
ТК «Звезда»: последние новости
Ученые обнаружили зарождение нового континента в Индийском океане Ученые обнаружили зарождение нового континента в Индийском океане Ученые нашли спрятанные сокровища в замке нацистов в Польше Ученые нашли спрятанные сокровища в замке нацистов в Польше Ученые выявили новый подвид коронавируса Ученые выявили новый подвид коронавируса
Комментарии
Наука и техника , Другое , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Возле Японии обнаружили неизвестную подводную лодку
Возле Японии обнаружили неизвестную подводную лодку
Пашинян заявил о загнавшем себя в тупик Алиеве
Пашинян заявил о загнавшем себя в тупик Алиеве
Экс-боец «Бешеной роты» умер после падения с каталки
Экс-боец «Бешеной роты» умер после падения с каталки
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение