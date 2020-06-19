Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Установлено необходимое для колонизации Марса количество людей 

Ferra.ru 50 минут назад
Названо необходимое для колонизации Марса число людей
Фото: Ferra.ru
Чем больше Илон Маск и SpaceX размышляют на тему колонизации Марса, тем больше разговоров в сети о том, какое количество людей необходимо для того, чтобы этот процесс произошел в принципе. И вот, практически на злобу дня, ученые из Университета Бордо установили, какое же число людей для этого необходимо.
Что интересно, для того, чтобы получить конечное число, исследователи воспользовались математической моделью, в основу которой легло отношение времени, необходимого для достижения определенных показателей, обеспечивающих долгосрочное выживание, к времени жизни самих первых поселенцев. Помимо этого, модель способна учитывать и крайне важный переменный фактор: действие, выполненное несколькими людьми, сокращает время на достижение конкретной цели.
В конечном итоге, число, названное учеными, оказалась куда меньше того, что могли предположить многие из нас. Для того, чтобы человечество смогло колонизировать Марс, на красную планету будет достаточно отправить около 110 человек.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
Ferra.ru: последние новости
Учёные назвали наиболее подходящий для распространения COVID-19 климат Учёные назвали наиболее подходящий для распространения COVID-19 климат Названы причины разблокировки Telegram в России Названы причины разблокировки Telegram в России Японская ракета развалилась в воздухе через несколько минут после запуска Японская ракета развалилась в воздухе через несколько минут после запуска
Комментарии 1
Наука и техника , Наука , Илон Маск , SpaceX , Бордо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кузбассе на улице умерла 15-летняя девочка
В Кузбассе на улице умерла 15-летняя девочка
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Четвертый соперник Лукашенко снялся с выборов
Четвертый соперник Лукашенко снялся с выборов
«В нынешнем своем виде Донбасс не нужен никому»
«В нынешнем своем виде Донбасс не нужен никому»
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение