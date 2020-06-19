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Раскрыта схема кражи данных с помощью Microsoft Office 

Lenta.ru 59 минут назад
Раскрыта схема кражи данных с помощью Microsoft Office
Фото: Eric Risberg / AP
Специалисты компании CheckPoint, специализирующийся на кибербезопасности, раскрыли схему кражи данных с помощью Microsoft Office 365. Как сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе, мошенники взломали почтовый сервер Оксфордcкого университета, чтобы отправлять вредоносные письма жертвам.
Эксперты CheckPoint изучили несколько подобных писем. Мошенники отправляли письма с адресов, которые принадлежали настоящим поддоменам Оксфордского университета. Таким образом хакерам удавалось обойти проверку репутации, которую требуют меры безопасности для домена отправителя.
В письмах говорилось, что для прослушивания голосового сообщения от Microsoft нужно перейти по ссылке. После этого пользователи оказывались на фишинговой странице, замаскированной под страницу входа в Office 365. При этом ресурс располагался на сервере Adobe, который в 2018 году использовала компания Samsung.
«Это позволяло хакерам создать видимость легитимного домена Samsung, что повышало доверие у жертв», — говорится в релизе.
Используя определенный формат ссылок и законный домен, злоумышленники увеличили шансы того, что их атака будет успешной.
«Использование известных и авторитетных брендов для обхода продуктов безопасности на пути к жертвам. Сейчас это лучший способ, чтобы закрепиться в корпоративной сети», –— заявил Лотем Финкельстин, ведущий эксперт по анализу угроз Check Point.
Он отметил, что это позволяет мошенникам получить «неограниченный доступ ко всем операциям компании: транзакции, финансовые отчеты, отправка электронных писем внутри компании из надежного источника, паролей и даже адресов облачных активов компании».
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Наука и техника , Интернет , Microsoft
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