Заявление итальянских ученых о COVID-19 вызвало сенсацию

Новая коронавирусная инфекция присутствовала в сточных водах Милана Турина еще в декабре 2019 года. К таким выводам пришли специалисты из итальянского Высшего института здоровья.

Представитель института Джузеппина Ла Роза рассказала, что проведенные в двух разных лабораториях исследования показали наличие РНК коронавируса в образцах, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года.

Кроме того, следы вируса нашли в материале, взятом из сточных вод этих городов в январе и феврале. Таким образом новые данные ставят под сомнение общепринятую в научном сообществе хронологию распространения инфекции в Европе.