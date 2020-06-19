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Исследование итальянских ученых о коронавирусе вызвало сенсацию 

Свободная пресса и ещё 1 1 час назад
Заявление итальянских ученых о COVID-19 вызвало сенсацию
Фото: РИА Новости
Новая коронавирусная инфекция присутствовала в сточных водах Милана и Турина еще в декабре 2019 года. К таким выводам пришли специалисты из итальянского Высшего института здоровья.
Представитель института Джузеппина Ла Роза рассказала, что проведенные в двух разных лабораториях исследования показали наличие РНК коронавируса в образцах, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года.
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Кроме того, следы вируса нашли в материале, взятом из сточных вод этих городов в январе и феврале. Таким образом новые данные ставят под сомнение общепринятую в научном сообществе хронологию распространения инфекции в Европе.
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Наука и техника , Милан , Турин
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