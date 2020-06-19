В Амазонии найдены темные земли неизвестной цивилизации 

Команда экологов и археологов из государственного университета Мату-Гросу в Бразилии и Университета Эксетера в Великобритании обнаружила в бассейне реки Амазонки большое количество заброшенных темных земель. Анализ показал, что это были поля, в которые люди вносили удобрения еще 5000 лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Global Ecology and Biogeography, а коротко о нем рассказывается на сайте Университете Эксетера. Ученые провели исследование, целью которого было выявление роли древних земледельцев в формировании современного ландшафта Амазонии.

Они обратили внимание на то, что вдоль реки Амазонки встречается множество участков леса, которые по своему видовому составу значительно отличаются от окружающих территорий.

Ученые обнаружили тысячи таких участков, большинство которых оказались размером с небольшое поле. Они провели раскопки, которые показали, что на этих участках верхний слой почвы, в отличие от реликтовых лесов, является очень темным, практически черным.

Кроме того, в этих слоях почвы были обнаружены остатки древесного угля и керамики. Эти образцы изучили в лабораториях. Возраст некоторых из них составляет около 5000 лет. Также ученые исследовали около 4000 тысяч деревьев, которые растут на темных землях и недалеко от них, на обычной почве. Оказалось, что на темных землях преобладают деревья, плоды которых можно употреблять в пищу.

Все это привело исследователей к выводу о том, что темные земли были искусственно созданы человеком. Древесный уголь, керамика и другие удобрения тысячелетиями намеренно вносились в почву. Это способствовало созданию разнообразной экосистемы с более богатым набором видов растений.

Темные земли тянутся на тысячу километров. Пока не установлено, кто именно их создал, и когда они были заброшены. Исследование доказало, что темными землями люди не пользуются уже очень давно.