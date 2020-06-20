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Древнее ритуальное погребение нашли на Кубани 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Древнее ритуальное погребение нашли на Кубани
Фото: globallookpress.com
Археологи обнаружили парные погребения конца III тысячелетия до нашей эры около станицы Новотитаровская в Динском районе Краснодарского края. Курган находился на участке, по которому пройдёт трасса М-4 «Дон».
Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что по версии учёных, в кургане погребён вождь племени или знатный человек, о чём свидетельствуют найденные предметы — бронзовый нож, серебряные подвески и костяные проколки.
Поскольку такие захоронения обычно были многочисленными, специалисты уверены, что это не последние их находки в кургане.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские и немецкие учёные расшифровали полный геном неандертальцев, обитавших 80 тысяч лет назад в Чагырской пещере на Алтае. Это удалось сделать благодаря фрагменту кости из фаланги пальца. Останки были найдены ещё в 2011 году и принадлежали девочке, чьи родители относились к разным подвидам древних людей — отец денисовец, а мать неандерталка.
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Наука и техника , Новости Кубани , Строительство , Краснодарский Край , Курган
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