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«Хаббл» сделал впечатляющие снимки молодых туманностей 

Популярная механика 5 часов назад
«Хаббл» сделал снимки молодых туманностей
Фото: NASA, ESA, and J. Kastner
Жизнь многих звезд заканчивается эффектным появлением планетарной туманности. С помощью телескопа «Хаббл» ученые смогли пронаблюдать за сумасшедшими процессами, которые происходят в двух молодых туманностях: NGC 6303 (Туманность Бабочка) и NGC 7027.
Когда звезда средней или малой массы подходит к заключительному этапу своей жизни, она теряет запас водорода, а энергии для сдерживания внешних слов становится недостаточно. Это приводит к тому, что звезда начинает выбрасывать газ, который формирует туманность. С новыми данными «Хаббл» исследователи смогли обнаружить невероятно сложные и быстрые изменения в струях и пузырьках газа, вылетающих из звезд в центре обеих туманностей.
Астрономы отмечают, что Туманность Бабочка и NGC 7027 являются одними из самых пыльных. Поскольку они обе считаются достаточно молодым, то обе содержат необычно большие массы газа. Это делает их очень интересной парой для параллельного изучения.
«Туманность NGC 7027 показывает невероятное количество излучений волн разной длины, каждая из которых подчеркивает не только конкретный химический элемент в туманности, но и продолжающиеся изменения в ее структуре», — комментируют исследователи.
Эти данные о волнах могут помочь ученым проследить историю возникновения ударных волн в туманностях. Такие толчки возникают, в двух случаях: в результате «сброса оболочки» звездой и из-за звездных ветров. Они врезаются в медленно расширяющийся газ и пыль, выброшенные звездой, создавая так называемые пузыри звездного ветра.
Также, благодаря новым данным телескопа ученые планируют узнать больше о том, что же было раньше в центре них. Астрономы подозревают, что в сердцевинах обоих объектов находятся или находились две звезды, вращающиеся друг вокруг друга. Доказательством существования такого дуэта служат причудливые формы этих туманностей. У каждой из них есть «талия» и симметричные узоры.
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