Учёные нашли опасного разносчика коронавируса 

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Учёные провели исследования и смогли обнаружить, что самым опасными разносчиками коронавируса являются маленькие дети — до 6 лет. Об этом пишет «Царьград».

Эксперты, проанализировав взаимосвязь между возрастом пациента и предполагаемой вирусной нагрузкой, обнаружили, что самыми опасными разносчиками коронавируса являются маленькие дети — до 6 лет.

Данные показали исследователям, что «вирусные нагрузки не менее 250 000 (РНК) копий, пороговое значение, которое ранее установили для выделения инфекционного вируса, присутствовали у 29% детей дошкольного возраста».

Учёные пришли к выводу, что значительный процент инфицированных людей во всех исследуемых ими возрастных группах «переносят вирусные нагрузки, которые могут представлять инфекционность».

На основе полученных данных исследователи отмечают, что нашли «мало доказательств, подтверждающих предположения о том, что дети могут быть не такими заразными, как взрослые».