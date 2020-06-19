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Учёные нашли опасного разносчика коронавируса 

Парламентская газета 1 час назад
Учёные нашли опасного разносчика коронавируса
Фото: АГН МОСКВА
Учёные провели исследования и смогли обнаружить, что самым опасными разносчиками коронавируса являются маленькие дети — до 6 лет. Об этом пишет «Царьград».
Эксперты, проанализировав взаимосвязь между возрастом пациента и предполагаемой вирусной нагрузкой, обнаружили, что самыми опасными разносчиками коронавируса являются маленькие дети — до 6 лет.
Данные показали исследователям, что «вирусные нагрузки не менее 250 000 (РНК) копий, пороговое значение, которое ранее установили для выделения инфекционного вируса, присутствовали у 29% детей дошкольного возраста».
Учёные пришли к выводу, что значительный процент инфицированных людей во всех исследуемых ими возрастных группах «переносят вирусные нагрузки, которые могут представлять инфекционность».
На основе полученных данных исследователи отмечают, что нашли «мало доказательств, подтверждающих предположения о том, что дети могут быть не такими заразными, как взрослые».
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Наука и техника , Царьград ТВ
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