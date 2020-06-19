Во Франции найден осадный лагерь Юлия Цезаря 

Во Франции археологические раскопки позволили найти часть римских военных сооружений, построенных летом 52 года до нашей эры. Их для осады укрепленного галльского города Герговии использовал Юлий Цезарь.

О результатах раскопок рассказывается на сайте Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap). Они были проведены в коммуне Клермон-Ферран в центре страны, недалеко от одноименного городка.

Считается, что в 52 году до нашей эры Юлий Цезарь разбил здесь свой лагерь. Он проводил очередную военную кампанию по подавлению восстания галлов и осадил Герговию — крупный опорный пункт противника. Эта осада была описана самим Цезарем в его книге о Галльской войне. Сам полководец описывал, что у стен Герговии римляне разбили два лагеря — большой и маленький.

Проведенные раскопки позволили найти часть этих сооружений. Так, были обнаружены два рва, выполненные в традиционном римском стиле. Один из них имел острый V-образный профиль. Следов их наполнения сточными водами ученые не нашли. Это подтверждает гипотезу о том, что осада города была очень короткой, она длилась всего две-три недели. Все сооружения очень скоро были засыпаны.

Также археологи получили новые данные о внутреннем устройстве римских лагерей времен Галльской войны. В частности, они раскопали несколько печей, которые были вырыты прямо в земле. Внешне они напоминали ямы. В них готовилась пища для легионеров.

Артефактов было найдено очень мало, что археологи также связывают с очень коротким периодом осады города. Легионеры просто не успели потерять множество вещей. Так, было найдено несколько десятков строительных гвоздей и три железных обувных гвоздя. Первые оказались довольно большими — до 15 сантиметров в длину.

Раскопки будут продолжены, и ученые надеются получить новые данные. Примечательно, что этот лагерь впервые был обнаружен в ходе исследований, проведенных в XIX веке. Их организовал Наполеон III. Тогда были найдены и два рва, которые спустя полтора века археологи открыли повторно.

Дело в том, что архивы наполеоновских раскопок, организованных специально для поиска свидетельств походов Цезаря, почти полностью исчезли. Но современные ученые обнаружили издание 1866 года "История Юлия Цезаря", в котором описаны события Галльской войны. По сути, это единственное сохранившееся свидетельство исследований, выполненных по приказу Наполеона III. На его страницах имеется описание двух рвов, которое в точности соответствует тому, что нашли современные археологи.

Цезарь вошел в Галлию в 58 году до нашей эры. Его целью было расширение области влияния Рима. Однако Цезарь преследовали и свои цели: он стремился увеличить свое личное состояние, что должно было помочь в реализации его дальнейших политических устремлений.

Война, которая затронула все народы Галлии, длилась восемь лет. С каждой кампанией количество легионов Цезаря увеличивалось. В них вливались воины из покоренных народов. Галльские восстания постепенно утихали. Цезарь проводил крайне жесткую политику, без колебаний разрушая города и истребляя местное население.

Но в 52 году до нашей эры вспыхнуло самое крупное галльское восстание, объединившее сразу несколько народов Галлии. Римская "военная машина" победоносно дошла до Герговии, где была вынуждена остановиться, а затем отступить.

В книге Цезаря не указано точное местоположение лагерей, но сказано, что в них размещались шесть легионов, в распоряжении которых имелось несколько сотен осадных машин.