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Найдено объяснение старейшей оптической иллюзии 

Lenta.ru 1 час назад
Найдено объяснение старейшей оптической иллюзии
Фото: depositphotos.com
Ученые Массачусетского технологического института (США) объяснили природу оптических иллюзий основанных на восприятии фона. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Vision Research.
Специалисты ставили задачу выяснить, каким образом человек воспринимает две совершенно одинаковые точки, размещенные на разном фоне, окрашенными в разные цвета объектами. По словам специалистов, основанные на старейшем феномене методы использовались китайскими художниками для творчества более 800 лет назад. Ученые пришли к выводу, что яркость фона имеет огромную роль в восприятии изображений.
В результате нескольких тестов исследователи обнаружили, что оценка уровня яркости происходит на самом раннем этапе визуальной обработки объектов — еще до того, как мозг проанализирует увиденное. По словам нейробиолога Павана Синха (Pawan Sinha), эта особенность организма является врожденной функцией низкого уровня, а не появляется с приобретенным визуальным опытом. Это объясняло бы то, что оптической иллюзии подвержены практически все люди.
Для подтверждения гипотезы ученые провели эксперимент с девятью детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которые родились слепыми, но восстановили зрение после операции. Как и прогнозировал Синха, все участники эксперимента оказались подвержены оптической иллюзии — дети ошибочно различили две совершенно одинаковые точки, расположенные на градиентном фоне.
Согласно выводу специалистов, исследование дает возможность понять, как мозг анализирует полученную по оптическим каналам информацию. «Многие явления, которые мы приписывали высокоуровневым дифференциальным процессам, на самом деле имеют более простой механизм», — подытожил Паван Синха.
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Наука и техника , США
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