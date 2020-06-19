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Телескоп СОХО обнаружил четырехтысячный объект 

Популярная механика 3 часа назад
Телескоп СОХО обнаружил четырехтысячный объект
Фото: NASA
При помощи космического телескопа СОХО, была идентифицирована новая комета. Она стала четырехтысячным объектом, обнаруженным при помощи этого телескопа НАСА.
Новая комета была обнаружена 15 июня и получила название СОХО-4000. Она вошла в семейство околосолнечных комет Крейца. Эту группу комет отличает то, что они очень близко пролетают вблизи от Солнца во время перигелия. СОХО-4000 имеет очень небольшие размеры — ее диаметр составляет около 4,5-9 метров. Яркость объекта была настолько скромной, что только космическому телескопу СОХО было под силу зафиксировать такой чрезвычайно маленький объект.
Что примечательно, комету обнаружил непрофессиональный астроном Тригве Престгард, во время изучения данных, собранных телескопом ранее.
По словам одного из исследователей занимающихся работой с телескопом Карла Баттамса, СОХО не только переписал учебники истории с точки зрения физики Солнца, но он еще и переписал книги с точки зрения комет.
Всего с момента запуска космического телескопа СОХО прошло уже 25 лет и сейчас он находится на расстоянии в 1,6 миллионов километров от Солнца. За это время было обнаружено несколько сотен комет из семейства Крейца. При этом множество небесных тел нашли как раз непрофессиональные астрономы, поскольку снимки с телескопа доступны в сети интернет, и каждый желающий может заняться идентификацией новых объектов.
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Наука и техника , NASA
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