Расшифрован геном «чагырского» неандертальца на Алтае

Как сообщили в Институте археологии и этнографии СО РАН, результаты расшифровки генома неандертальцев, обитавших в Чагырской пещере, были опубликованы в американском научном журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). В этих исследованиях принимали участие ученые из разных стран под руководством генетика Фабрицио Мафессони из Института эволюционной антропологии Макса Планка ( Лейпциг ). В составе международного научного коллектива работали и сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН, проводившие раскопки в Чагырской пещере.