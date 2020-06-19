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Редчайшего белого кита заметили у берегов Австралии 

Lenta.ru 56 минут назад
Редчайшего белого кита заметили у берегов Австралии
Фото: @Migaloo1
Ученые заметили редчайшего горбатого кита-альбиноса у берегов Австралии. Об этом сообщает Unilad.
В понедельник, 15 июня, в Instagram-аккаунте, посвященном жизни редкого белого кита по кличке Мигалу (Migaloo), появилась новость о том, что у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс заметили белоснежное морское млекопитающее. Ученые предполагают, что это был легендарный Мигалу.
Впервые этого белого кита обнаружили в 1991 году. Он прославился своей необычной внешностью: в отличие от других горбатых китов, он имеет абсолютно белый окрас. За 30 лет исследователи обнаружили лишь трех белых горбатых китов, помимо Мигалу. Считается, что все они альбиносы.
Горбатые киты мигрируют из Антарктиды к берегам Австралии, где они размножаются каждый год в период с мая по ноябрь. Затем животные возвращаются обратно на север. «Заметить кита-альбиноса — как найти иголку в стоге сена. Такая аномалия встречается у одной из 40 тысяч особей. Мигалу я видела лишь один раз за всю свою карьеру», — призналась морской биолог Ванесса Пиротта (Vanessa Pirotta). Сейчас исследователи пытаются выяснить, видели ли они Мигалу или другого кита-альбиноса.
Ранее сообщалось о том, что в Черном море обнаружили редчайшего дельфина-альбиноса. Во всем мире существует лишь несколько десятков подобных морских млекопитающих.
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Наука и техника , Австралия
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