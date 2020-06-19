Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Развеян популярный миф о микроволновках 

Lenta.ru и ещё 1 50 минут назад
Развеян популярный миф о микроволновках
Фото: AARON JOSEFCZYK / Reuters
Вред от использования микроволновых печей сильно преувеличен. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев.
Специалист объяснил, что популярное мнение о том, что в СВЧ-печи продукт подвергается воздействию облучения, является лишь мифом. По его словам, внутри печи вырабатывается электромагнитное излучение высокой частоты, которое не оставляет никаких следов на пище.
Тем не менее СВЧ-печь испускает слабое электромагнитное излучение, как и любой другой электрический прибор. Поэтому, когда микроволновка включена, стоит отходить от нее на полтора-два метра.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые нельзя разогревать в микроволновой печи. Она считает, что многие продукты при нагревании теряют свои полезные свойства, а порой превращаются в яды. В частности, витамин C в микроволновке просто разрушается до безвредных компонентов, а, например, нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Последние новости
Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в Telegram Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в Telegram Путин обратился к мировым державам Путин обратился к мировым державам
Комментарии 2
Наука и техника , Экология , Елена Соломатина , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Видео
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение