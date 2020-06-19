Развеян популярный миф о микроволновках 

Вред от использования микроволновых печей сильно преувеличен. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев.

Специалист объяснил, что популярное мнение о том, что в СВЧ-печи продукт подвергается воздействию облучения, является лишь мифом. По его словам, внутри печи вырабатывается электромагнитное излучение высокой частоты, которое не оставляет никаких следов на пище.

Тем не менее СВЧ-печь испускает слабое электромагнитное излучение, как и любой другой электрический прибор. Поэтому, когда микроволновка включена, стоит отходить от нее на полтора-два метра.