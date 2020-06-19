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Учёные назвали самых опасных разносчиков коронавируса 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Немецкие учёные пришли к выводу, что дошкольники являются самыми опасными разносчиками коронавируса. Детям трудно соблюдать меры предосторожности, их невозможно заставить всё время носить маски и у же тем более перчатки.
Малышам не объяснишь, что не надо трогать лицо, а дети способны к заражению на том же уровне, что и взрослые. К такому выводу пришли специалисты из Немецкого центра исследования инфекций, изучив 78 тыс. пациентов, пишут «Известия».
У заражённых коронавирусом учёные изучили концентрацию вируса в дыхательных путях. Оказалось, что выявленное количество копий РНК у детей и взрослых практически не отличалось. Но из-за несоблюдения мер безопасности и большого количества бессимптомных носителей, именно малыши оказалась самыми опасными переносчиками инфекции.
Специалисты особо отметили, что если ребёнок заболел, то неизбежно будут болеть все члены его семьи. Разница заключается в том, что дети переносят заболевание в более короткий срок и потому могут являться переносчиками инфекции менее длительный период. Но даже за самое кроткое время дошкольники могут быстро заразить большое количество сверстников и взрослых, пока никто не будет подозревать об их болезни.
Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские учёные выявили симптомы коронавируса у детей. Согласно результатам их исследования, ни у одного из 10 заражённых несовершеннолетних не наблюдались «взрослые» признаки заболевания, такие как мышечная и головная боль.
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Наука и техника , Видео , газета "Известия"
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