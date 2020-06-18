Дуров прокомментировал разблокировку Telegram

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Дуров: право на тайну личной переписки остается фундаментальным принципом Telegram
ТАСС
и
ещё 1
16 минут назад
Фото: © AOP.Press/Corbis via Getty Images
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Право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах — Дуров.
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