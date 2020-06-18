Дуров прокомментировал разблокировку Telegram

Все новости на карте

Право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах — Дуров.

ТАСС: последние новости

Роскосмос в ответ на стратегию Пентагона призвал исключить гонку вооружений в космосе

Попова: в России есть четкая тенденция к снижению темпов прироста заболеваний COVID-19

В центре Тары нашли захоронение, которому может быть не менее 300 лет