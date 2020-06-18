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Дуров: право на тайну личной переписки остается фундаментальным принципом Telegram 

ТАСС и ещё 1 16 минут назад
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram
Фото: © AOP.Press/Corbis via Getty Images
Право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах — Дуров.
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