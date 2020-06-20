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Размещенное Трампом видео удалили из Facebook и Twitter 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 3 часа назад
Размещенное Трампом видео удалили из Facebook и Twitter
Фото: РИА Новости
Facebook и Twitter удалили видеозапись из публикации главы американского государства Дональда Трампа, сообщили СМИ.
Видео, на котором темнокожий ребенок убегает от белого, сопровождалось титрами: «Испуганный малыш убегает от малыша-расиста».
Медиакомпания Jukin Media, работающая в сфере лицензирования видео, сообщила, что запись, опубликованная президентом США, принадлежит одному из клиентов компании. Сообщается, что у Трампа не было разрешения на публикацию. Компания попросила удалить видео, сославшись на нормы авторского права, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
В Facebook подтвердили, что после получения жалобы публикацию заблокировали. В Twitter удалили видео, но саму публикацию оставили, сопроводив сообщением, что контент был удален после жалобы правообладателя.
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Наука и техника , В мире , Массовые беспорядки , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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