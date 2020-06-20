Размещенное Трампом видео удалили из Facebook и Twitter 

Facebook и Twitter удалили видеозапись из публикации главы американского государства Дональда Трампа , сообщили СМИ.

Видео, на котором темнокожий ребенок убегает от белого, сопровождалось титрами: «Испуганный малыш убегает от малыша-расиста».

Медиакомпания Jukin Media, работающая в сфере лицензирования видео, сообщила, что запись, опубликованная президентом США, принадлежит одному из клиентов компании. Сообщается, что у Трампа не было разрешения на публикацию. Компания попросила удалить видео, сославшись на нормы авторского права, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

В Facebook подтвердили, что после получения жалобы публикацию заблокировали. В Twitter удалили видео, но саму публикацию оставили, сопроводив сообщением, что контент был удален после жалобы правообладателя.