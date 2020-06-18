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Время перезагрузки: на Synergy Online Forum обсудят рестарт бизнеса 

Партнерский материал 1 час назад
Время перезагрузки: на Synergy Online Forum обсудят рестарт бизнеса
Фото: "Синергия"
20 июня состоится Synergy Online Forum, основными темами которого станут трансформация и рестарт бизнеса после пандемии, стратегии повышения конверсии и эффективное управление командой в сложное экономическое время.
Хедлайнеры онлайн-события — Ник Вуйчич, австралийский мотивационный оратор, меценат, автор бестселлеров «Жизнь без границ», «Неудержимый», «Безграничность», и Майкл Роуч, первый западный человек, получивший степень Геше — мастера тибетского буддизма, крупный предприниматель, достигший годового оборота в 250 млн долларов, применяя свою систему в бизнесе, автор книг о духовных учениях Востока «Алмазный огранщик», «Кармический менеджмент: эффект бумеранга в бизнесе и в жизни», «Сад Небесной Мудрости. Притчи для бизнеса и жизни».
Их коллегами по площадке станут: Дэймон Дэш, американский предприниматель, исполнительный директор, кинопродюсер, режиссёр и актёр, соучредитель лейбла Roc-A-Fella; Станислав Горбатовский, IT-директор СДЭК; Ксения Шарова, директор по персоналу АО «Страховая компания „СОГАЗ-Мед“; Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов „Okko Спорт“» Григорий Аветов, ректор Школы Бизнеса «Синергия» и многие другие.
После отмены режима самоизоляции бизнес во всём мире находится в состоянии трансформации и рестарта. Кроме того, предпринимателям ещё предстоит адаптироваться к сложной экономической ситуации и изменениям в поведении потребителей, которые значительно сократили траты и ищут дополнительные источники заработка.
И такой период может длиться долго — по разным оценкам, на восстановление экономики понадобится от 2 до 10 лет. Однако российские предприниматели не собираются сдаваться: по данным исследования аналитических центров Университета «Синергия» и НАФИ, 88% предпринимателей планируют продолжать свою деятельность, но беспокоятся из-за неопределённости будущего (о своём беспокойстве заявили 63% респондентов). Кроме того, у 47% есть страх потерять свой бизнес, а 46% переживают из-за отсутствия свободы передвижения.
Временное или полное закрытие бизнеса, огромные убытки, падение потребительского спроса и другие последствия коронакризиса привели к снижению мотивации и воли к победе. Бизнесу нужна перезагрузка, но многие пока не готовы к рестарту или открытию чего-то нового.
Австралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич заявил, что сложное время и неудачи — не повод останавливаться и терять мотивацию. Он отметил, что будущему нужно дать шанс, иначе оно никогда не наступит.
«Проблемы и вызовы стоят перед каждым из нас. Когда мы попадаем в бурю — это не конец, а возможность начать заново. Даже если вы потерпели неудачу — не останавливайтесь, идите вперёд. Если же вы не дадите будущему шанса, оно никогда не наступит. Поэтому никогда не сдавайтесь. Ничего невозможного нет, все ограничения у вас в голове», — сказал Вуйчич.
По мнению предпринимателя и монаха Гелугпы Майкла Роуча, нынешний период турбулентности и неопределённости для многих компаний может стать стимулом для взлёта и достижения новых успехов:
«Худшее время — это лучшее время. Когда экономическая ситуация в крайне тяжёлом состоянии, люди начинают искать что-то новое. Потому что думают: «Почему бы нет? Что я теряю?»
Когда же всё в порядке, у них нет мотивации подняться выше и что-то улучшить. Поэтому то время, которое мы сейчас переживаем, нужно использовать для взятия новых высот».
Форум пройдёт на платформе Synergy.Online — первом в России образовательном онлайн-проекте с еженедельным стримингом выступлений хедлайнеров мирового уровня в рамках Synergy Online Forum (цифрового аналога флагманского события «Синергии» Synergy Global Forum), а также ведущих предпринимателей и первых лиц российских компаний, которые строят свои выступления и мастер-классы в контексте актуальных тем мировой и российской повестки.
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Комментарии
Наука и техника , Ник Вуйчич , Григорий Аветов , Михаил Гершкович , Майкл Роуч
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