Время перезагрузки: на Synergy Online Forum обсудят рестарт бизнеса 

20 июня состоится Synergy Online Forum, основными темами которого станут трансформация и рестарт бизнеса после пандемии, стратегии повышения конверсии и эффективное управление командой в сложное экономическое время.

Хедлайнеры онлайн-события — Ник Вуйчич , австралийский мотивационный оратор, меценат, автор бестселлеров «Жизнь без границ», «Неудержимый», «Безграничность», и Майкл Роуч , первый западный человек, получивший степень Геше — мастера тибетского буддизма, крупный предприниматель, достигший годового оборота в 250 млн долларов, применяя свою систему в бизнесе, автор книг о духовных учениях Востока «Алмазный огранщик», «Кармический менеджмент: эффект бумеранга в бизнесе и в жизни», «Сад Небесной Мудрости. Притчи для бизнеса и жизни».

Их коллегами по площадке станут: Дэймон Дэш, американский предприниматель, исполнительный директор, кинопродюсер, режиссёр и актёр, соучредитель лейбла Roc-A-Fella; Станислав Горбатовский, IT-директор СДЭК; Ксения Шарова, директор по персоналу АО «Страховая компания „СОГАЗ-Мед“; Михаил Гершкович , руководитель спортивных проектов „Okko Спорт“» Григорий Аветов , ректор Школы Бизнеса «Синергия» и многие другие.

После отмены режима самоизоляции бизнес во всём мире находится в состоянии трансформации и рестарта. Кроме того, предпринимателям ещё предстоит адаптироваться к сложной экономической ситуации и изменениям в поведении потребителей, которые значительно сократили траты и ищут дополнительные источники заработка.

И такой период может длиться долго — по разным оценкам, на восстановление экономики понадобится от 2 до 10 лет. Однако российские предприниматели не собираются сдаваться: по данным исследования аналитических центров Университета «Синергия» и НАФИ, 88% предпринимателей планируют продолжать свою деятельность, но беспокоятся из-за неопределённости будущего (о своём беспокойстве заявили 63% респондентов). Кроме того, у 47% есть страх потерять свой бизнес, а 46% переживают из-за отсутствия свободы передвижения.

Временное или полное закрытие бизнеса, огромные убытки, падение потребительского спроса и другие последствия коронакризиса привели к снижению мотивации и воли к победе. Бизнесу нужна перезагрузка, но многие пока не готовы к рестарту или открытию чего-то нового.

Австралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич заявил, что сложное время и неудачи — не повод останавливаться и терять мотивацию. Он отметил, что будущему нужно дать шанс, иначе оно никогда не наступит.

«Проблемы и вызовы стоят перед каждым из нас. Когда мы попадаем в бурю — это не конец, а возможность начать заново. Даже если вы потерпели неудачу — не останавливайтесь, идите вперёд. Если же вы не дадите будущему шанса, оно никогда не наступит. Поэтому никогда не сдавайтесь. Ничего невозможного нет, все ограничения у вас в голове», — сказал Вуйчич.

По мнению предпринимателя и монаха Гелугпы Майкла Роуча, нынешний период турбулентности и неопределённости для многих компаний может стать стимулом для взлёта и достижения новых успехов:

«Худшее время — это лучшее время. Когда экономическая ситуация в крайне тяжёлом состоянии, люди начинают искать что-то новое. Потому что думают: «Почему бы нет? Что я теряю?»

Когда же всё в порядке, у них нет мотивации подняться выше и что-то улучшить. Поэтому то время, которое мы сейчас переживаем, нужно использовать для взятия новых высот».

Форум пройдёт на платформе Synergy.Online — первом в России образовательном онлайн-проекте с еженедельным стримингом выступлений хедлайнеров мирового уровня в рамках Synergy Online Forum (цифрового аналога флагманского события «Синергии» Synergy Global Forum), а также ведущих предпринимателей и первых лиц российских компаний, которые строят свои выступления и мастер-классы в контексте актуальных тем мировой и российской повестки.